Son dakika | Bakan Yerlikaya’dan eski tip sürücü belgeleriyle ilgili açıklama: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

2025 YILINDA SÜRÜCÜ BELGESİ YENİLEME BAŞVURULARI

2025 yılının Temmuz ayında eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi hususunda rekor düzeyde başvuru yapılırken, süre uzatım kararının ardından vatandaşlarımızdan gelen başvurularda dikkat çekici bir düşüş yaşanmıştır. 2 milyon 33 bin 472 vatandaşımız hâlâ eski tip sürücü belgesini kullandığı için işlemlerin son günlere bırakılmaması büyük önem taşımaktadır.

2025 yılında toplam 2 milyon 770 bin 690 başvuru yapılmıştır. Başvuruların aylara göre dağılımında özellikle Temmuz ayı öne çıkmış, yalnızca bu ay içerisinde 1 milyon 424 bin 516 başvuru gerçekleşmiş ve günlük ortalama 64 bin 750 sürücü belgesi değiştirilmiştir. Alınan uzatma kararının ardından ise başvurularda büyük bir düşüş yaşanmış; Ağustos ayında 96 bin 134, Eylül ayında ise 60 bin 703 başvuru alınmıştır.