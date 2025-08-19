SON DAKİKA | Bakanlıktan 15 milyon kişiye hayat kurtaran mesaj! Kanserle mücadelede savaş ilan edildi





Sonucun pozitif çıkması durumunda ise yine kendileri tarafından bilgilendirme yapılıp kişilerin ilçe sağlık müdürlüğüne yönlendirildiğini, buradan da hastaya kadın hastalıkları ve doğum uzmanından randevu oluşturulduğunu ifade etti. Mamografiyi 6 ay önce çektirdiğim için çekilmedi.



ŞİMDİ İÇİM ÇOK RAHAT



Yaklaşık 20 dakikada tarama programımı bitirmiş oldum. Şimdi içim çok rahat. Çünkü kanserde erken teşhis çok mu çok önemli. Aile Hekimi Turgut da "Başlatılan bu uygulama çok kıymetli. Kanserin erken teşhisi için süper bir adım" dedi.