SON DAKİKA: Basın Ekspres yolunda feci kaza: 1 ölü

Olay, sabah saatlerinde Basın Ekspres Başakşehir istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 19 AY 611 otomobil, emniyet şeridinde bekleyen 34 AL 0668 tıra arkadan çarptı. 34 NNJ 676 ticari aracın da karıştığı kazada 19 AY 611 otomobilin içinde bulunan Metin Sayılı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Metin Sayılı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Basın Ekspres Başakşehir yolunda zincirleme kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör