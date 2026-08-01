Son dakika | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı"nda konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"ÜYE SAYIMIZ 11 MİLYON 710 BİNE ULAŞTI"

AK Parti Türk siyasetinin cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz. Mahalle mahalle, kapı kapı çalışarak 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle beraber inşa ediyoruz. Geçen ay açıklanan verilere göre, üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. Son 6 ayda 166 bin 612 kardeşimizi saflarımıza dahil ettik. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Bilinmesini isterim ki AK Parti'nin cümle kapısı millete sevdalı olan, millete hizmet aşkıyla yanan herkese sonuna kadar açıktır.

Ankara'da coşkulu bir mitingle 25. yaşımızı kutlayacağız.

MUHALEFETE GÖNDERME: ÇATIŞMA VE POLEMİK ÜRETİYORLAR

Biz Gazze'den Lübnan Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor. Biz plan, proje üretirken onlar sadece çatışma, hakaret ve polemik üretiyor. Bizim gündemimizde Körfez ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak olan Kalkınma Yolu projesi var. Onların gündeminde ise kimin figüran, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreci var, eskisi ve yenisiyle onların gündemine internet hesaplarını, il-ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var.

Eylül ayında İstanbul'da konutlarımızı kiralamaya başlıyoruz. Noter huzurunda hak sahiplerini belirleyeceğiz. İstanbul'un yapı stokunu güçlendirmek, siyasetten öte hepimiz için bir milli güvenlik sorunudur.

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