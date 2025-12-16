Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Batman'da 2 çocuk babası Ahmet Kan 2 gündür kayıp: Hakkınızı helal edin mesajı attıktan sonra...
Giriş Tarihi: 16.12.2025 11:56

SON DAKİKA... Batman'da 2 çocuk babası Ahmet Kan 2 gündür kayıp: Hakkınızı helal edin mesajı attıktan sonra...

SON DAKİKA... Batman'da 2 çocuk babası Ahmet Kan, ilesine ''Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin, bir daha beni aramayın'' mesajı attıktan sonra kayıplara karıştı. Ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine Kan için arama çalışması başlatıldı.

SON DAKİKA... Batman’da 2 çocuk babası Ahmet Kan 2 gündür kayıp: Hakkınızı helal edin mesajı attıktan sonra...
  • ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Kısmet Mahallesi'nde yaşayan ve uzun yıllardır motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Kan, dün sabah saatlerinde ailesine cep telefonu üzerinden bir mesaj gönderdi. Mesajında, "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Bir daha beni aramayın" ifadelerine yer verdiği öğrenilen Ahmet Kan'dan bu mesajın ardından bir daha haber alınamadı.

Kayıp şahsın ağabeyi Mehmet Kan, kardeşinin bulunması için yetkililere başvurduklarını belirterek, "Dün sabah emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Emniyet ekipleri kayıp ilanı açtı ve arama çalışmaları devam ediyor. Kardeşimin borçları nedeniyle gitmiş olabileceğini düşünüyoruz. Eğer borcu varsa biz ailesi olarak öderiz. Yeter ki kaçmasın, geri gelsin. Eşi, çocukları ve tüm ailesi onu merak ediyor" dedi.


Ağabey Mehmet Kan, kardeşini gören ya da yerini bilen vatandaşlardan durumu emniyet birimlerine ya da ailesine bildirmelerini istedi.
Ahmet Kan'ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA... Batman'da 2 çocuk babası Ahmet Kan 2 gündür kayıp: Hakkınızı helal edin mesajı attıktan sonra...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz