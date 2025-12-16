SON DAKİKA... Batman’da 2 çocuk babası Ahmet Kan 2 gündür kayıp: Hakkınızı helal edin mesajı attıktan sonra...

Edinilen bilgilere göre, Kısmet Mahallesi'nde yaşayan ve uzun yıllardır motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Kan, dün sabah saatlerinde ailesine cep telefonu üzerinden bir mesaj gönderdi. Mesajında, "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Bir daha beni aramayın" ifadelerine yer verdiği öğrenilen Ahmet Kan'dan bu mesajın ardından bir daha haber alınamadı.