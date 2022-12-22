SON DAKİKA | Beşiktaş polisinden “Ciciş Kardeşlerin” evine baskın: Rulo şeklinde para ve kokain bulundu

Ersoy, İHA muhabirinin konuyla ilgili sorularına, "Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey" diye yanıt verdi. Öte yandan Ersoy'un emniyette, "intihara teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "hayasızca hareketler" gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.