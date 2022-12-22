Video Yaşam “Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video
“Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

“Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

22.12.2022 | 17:04

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“Çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra Ersoy’un Etiler'deki evine düzenlenen baskında pencereden aşağıya atılan kutu içerisinde bir miktar kokain ele geçiren polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ceyda Ersoy, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen Esra Ersoy'un evine baskın düzenlemiş, Ersoy'a ait elektronik eşyalara el koyan polis ekipleri, kardeşi Ceyda Ersoy'un odasında rulo şekline getirilmiş para bulunmuştu. Pencerenin açık olmasından şüphelenen polis aşağıda ise kutu içerisinde bir miktar kokain ele geçirmişti. Gözaltına alınan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edilirken, "Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey" şeklinde konuşmuştu. Ceyda Ersoy sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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