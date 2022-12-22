“Ciciş Kardeşler”den Ceyda Ersoy adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Yoğun sis ve buzlanma nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı | Video 22.12.2022 | 11:05
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“Çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuklu bulunan kamuoyunda “Ciciş Kardeşler” olarak bilinen Esra Ersoy’un Etiler'deki evine düzenlenen baskında pencereden aşağıya atılan kutu içerisinde bir miktar kokain ele geçiren polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ceyda Ersoy, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.