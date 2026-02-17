SON DAKİKA: Bitlis’te can pazarı! Hafif ticari araç dereye uçtu! 3 ölü 1’i bebek 5 yaralı!

EKİPLER SEFERBER OLDU: 3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, JAK ve sağlık ekibi sevk edildi. Dere yatağına uçan araçta sıkışan vatandaşları kurtarmak için ekipler adeta zamanla yarıştı. Yapılan incelemeler sonucunda; sürücü İzzettin Alpcan (57), Saadet Alpcan (59) ve Zeynep Alpcan'ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi.