Son dakika: Bolu Kartalkaya davasında damat Emir Aras’tan skandal sözler! Katiller diye bağırdılar

"OTELİ KAPATIRDIM"

Otelin sahibi Halit Ergül ise "Bu olayın olabileceğini bilseydim, ne ortaklarım, ne misafirlerim, ne eşim, ne çocuklarım, ne de kendim kalırdım, bu oteli kendim kapatırdım" dedi. Halit Ergül'e, "Otel müdürüyle ya da başkasıyla, 'Misafirleri uyandırmayın, yangını söndürün' tarzında bir haberleşmeniz oldu mu?" diye de soruldu. Ergül, bu soruya, "Kesinlikle öyle bir konuşmam olmadı" şeklinde cevap verdi. Bu sırada salondan birisi, "Evet çünkü kendi çocuklarınızı alıp kaçtınız" şeklinde cevap verdi. Ergül'ün savunması sırasında salonda tansiyon yükseldi. Bazı taraflar, "Katil" diye bağırdı.