Son dakika: Bolu Kartalkaya davasında damat Emir Aras’tan skandal sözler! Katiller diye bağırdılar

Bolu Kartyalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel faciasında 19'u tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın 2'nci duruşması, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı.
BALONLAR GÖKYÜZÜNE BIRAKILDI
Duruşma öncesi facianın sembolü olan beyaz çarşaflar mahkeme salonunun dışındaki stantlara asıldı. Ayrıca ölenlerin anısına balonlar gökyüzüne bırakıldı.
"BEN SADECE DENETİME İŞTİRAK ETTİM VE BU YÜZDEN 8 AYDIR TUTUKLUYUM"
Sanıklardan elektrik teknisyeni Bayram Ütkü, suçlamalarını kabul etmediğini ifade ederek, beraatını talep etti. Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal da, İl Özel İdaresinin denetleme sorumluluğu olmadığını belirterek, "Otelin işlemlerinde hiçbir imzam bile yoktur. Denetim yapma yetkim yok, yapılan denetimlerde de bulunmadım" dedi. Grand Kartal Otel Muhasebe Müdürü Cemal Özer de savunmasında, "Ben itfaiye ile sadece denetime iştirak ettim ve bu yüzden 8 aydır tutukluyum" şeklinde konuştu.
"DEPREMDEN SONRA NASIL BİNALARIN SAĞLAMLIĞI KONTROL EDİLİYORSA BİZDE DE YANGINDAN SONRA KONTROL YAPILDI"
Otel sahibi Halit Ergül'ün yönetim kurulu üyesi kızı Ceyda Hacıbekiroğlu ise daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini dile getirdi. Hacıbekiroğlu, "Babam bize 'ben ölürsem ne yaparsınız' derdi. Ben de tutuklanınca öyle düşündüm. Avukat Ferit Atalay ile görüştüm, 'ne yapılması gerekiyorsa yapalım' dedim. Depremden sonra nasıl binaların sağlamlığı kontrol ediliyorsa bizde de yangından sonra kontrol yapıldı. 'Diğer otelle ilgili yapılması ne gerekiyorsa yapalım' dedik. Olaydan sonra birçok otelin kapatıldığını duyduk" ifadelerini kullandı.
"BENİM OTELDE YETKİM VE SORUMLULUĞUM YOKTUR"
Bilirkişi raporunda yer alan WhatsApp grubuna ilişkin ise Hacıbekiroğlu, "Gazelle Otel için WhatsApp grubu oluşturuldu, babam olmadığı için ben de orada bulundum. Onun dışında benim otelde yetkim ve sorumluluğum yoktur" dedi. Ceyda Hacıbekiroğlu'nun savunması sırasında müştekiler de tepki gösterdi.
BEN BAĞIRDIM SANDIM ÖYLE HATIRLIYORUM
Savunması için söz hakkı verilen sanıklardan Halit Ergül'ün damadı ve otelin yönetim kurulu üyesi Emir Aras, "Ben bu otelde yangının hızla yayılacağını bilsem kendi çocuğumu, eşimi otelde kaldırır mıyım? Ben kendim kalır mıyım? Görüntülerin ben çıkacağını biliyordum, ben bağırdım sandım, öyle hatırlıyorum.
Çıkarken 'Yangın var' diye bağırdım. Kamera bizi arkadan çekiyor. Koridorun sonunda duman var ben o dumana odaklanmışım. Hatta konuşma kayıtlarında çıktı ben 'Alarmı açın' demişim. Bunu hatırlamadığım için mahkeme huzurunda dememiştim ama kayıtlarda çıktı" dedi. Aras'ın sözlerine müştekiler "Ses çıkartsanız bizim canlarımız yaşayacaktı. Katiller" diyerek tepki gösterdi.
"OTELİ KAPATIRDIM"
Otelin sahibi Halit Ergül ise "Bu olayın olabileceğini bilseydim, ne ortaklarım, ne misafirlerim, ne eşim, ne çocuklarım, ne de kendim kalırdım, bu oteli kendim kapatırdım" dedi. Halit Ergül'e, "Otel müdürüyle ya da başkasıyla, 'Misafirleri uyandırmayın, yangını söndürün' tarzında bir haberleşmeniz oldu mu?" diye de soruldu. Ergül, bu soruya, "Kesinlikle öyle bir konuşmam olmadı" şeklinde cevap verdi. Bu sırada salondan birisi, "Evet çünkü kendi çocuklarınızı alıp kaçtınız" şeklinde cevap verdi. Ergül'ün savunması sırasında salonda tansiyon yükseldi. Bazı taraflar, "Katil" diye bağırdı.