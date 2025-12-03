SON DAKİKA: Borsa İstanbul soruşturmasında Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri gözaltına alınmıştı! Sevk görüntüleri ortaya çıktı

ÜNLÜLER DE LİSTEDE: 12 GÖZALTI, 7 TUTUKLU

Piyasa dolandırıcılığı iddialarıyla kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ı kapsadı. Düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında televizyon ekranlarından tanınan illüzyonist Aref Ghafouri ve bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün bulunması dikkat çekti.