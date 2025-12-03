SON DAKİKA: Borsa İstanbul soruşturmasında Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri gözaltına alınmıştı! Sevk görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada kritik adımlar atıldı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları, bazı hisse senetlerinde spekülatif işlemlerle yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu ve yatırımcıların mağdur edildiğini gözler önüne serdi. Tespit edilen usulsüzlükler sonucu, bu kişilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.
İŞTE SEVK ANLARI!
ÜNLÜLER DE LİSTEDE: 12 GÖZALTI, 7 TUTUKLU
Piyasa dolandırıcılığı iddialarıyla kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ı kapsadı. Düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında televizyon ekranlarından tanınan illüzyonist Aref Ghafouri ve bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül'ün bulunması dikkat çekti.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN AÇIKLAMASI!
7 kişi (Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu) tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor. 12 kişi (Aref Ghafouri, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler, Gökhan Gönül, Emrullah Şalk ve Akif Koç) gözaltına alındı. Ayrıca 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki sorgu ve işlemlerin tamamlanmasının ardından, gözaltına alınan 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Bu büyük soruşturma, Borsa İstanbul'daki yatırım güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Gözaltına alınan ve tutuklanan isimlerin yargılanma süreçleri merakla bekleniyor.