SON DAKİKA… Böyle boşanma davası görülmedi! 20 yıl 400 duruşma geçti: İstanbul Adli Tıp Kurumu noktayı koydu!

'HİÇBİR HUKUKİ VEYA İDARİ İŞLEM BAŞLATILMADI'

Baş, sürecin bir aile davası olmaktan çıktığını vurgulayarak, "Bir hukukçu olarak beni en çok rahatsız eden konu, 2007'de verilen o ilk raporların sahte olduğu açıkça ortaya çıkmasına rağmen, bu raporları düzenleyen kurum ve doktorlar hakkında hiçbir hukuki veya idari işlem başlatılmadı. Müvekkilim 20 yılı aşkın süredir ciddi bir hak kaybına uğramış durumda ancak bu süreçte sorumluların tamamı görevine devam ediyor. Bu durum hem adalet duygusunu hem de hukuk güvenliğini zedeliyor" dedi.