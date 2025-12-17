SON DAKİKA... Böyle çöp ev görülmedi! Bahçeyi gören ekipler şaştı kaldı: Tam 10 kamyon...

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1033 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Mustafa T.'ye ait evden uzun süredir kötü kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu ilgili birimlere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile Karabük Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiklerinde salon, yatak odası, mutfak ve banyo dahil tüm alanların çöplerle dolu olduğunu tespit etti.