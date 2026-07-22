SON DAKİKA… Böyle vicdansızlık görülmedi! Yardım eder gibi yaklaştı: Bayılan gencin cüzdanını çaldı…

Olay, Fethiye Paspatur Çarşısı'nda önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, aniden fenalaşan genç yere yığılırken, çevrede bulunan 56 yaşındaki R.Y. yardım etmek yerine baygın haldeki gencin cebindeki cüzdanı aldı. Şüphelinin cüzdandan yaklaşık 6 bin TL'yi aldığı iddia edilirken, yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA!
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., Seydikemer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle çaldı | Video