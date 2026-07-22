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Giriş Tarihi: 22.07.2026 13:40 Son Güncelleme: 22.07.2026 13:44

SON DAKİKA… Böyle vicdansızlık görülmedi! Yardım eder gibi yaklaştı: Bayılan gencin cüzdanını çaldı…

SON DAKİKA… Muğla Fethiye’de çekilen görüntüler ‘insanlık ölmüş’ dedirtti! 56 yaşındaki R.Y. fenalaşarak yere yığılan gencin yanına yaklaştı. Yardım ediyormuş gibi üzerini yokladı. Ardından gencin üzerindeki cüzdanı çalıp kaçtı! O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı…

İHA Yaşam
SON DAKİKA… Böyle vicdansızlık görülmedi! Yardım eder gibi yaklaştı: Bayılan gencin cüzdanını çaldı…
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Olay, Fethiye Paspatur Çarşısı'nda önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, aniden fenalaşan genç yere yığılırken, çevrede bulunan 56 yaşındaki R.Y. yardım etmek yerine baygın haldeki gencin cebindeki cüzdanı aldı. Şüphelinin cüzdandan yaklaşık 6 bin TL'yi aldığı iddia edilirken, yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA!

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., Seydikemer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Vicdansızlığın böylesi! Fenalaşan adama yardım ediyormuş gibi yaptı, cüzdanını böyle çaldı | Video

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA… Böyle vicdansızlık görülmedi! Yardım eder gibi yaklaştı: Bayılan gencin cüzdanını çaldı…
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