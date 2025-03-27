Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Bursa Uludağ'da otel yangını: Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 27.3.2025 07:46 Son Güncelleme: 27.3.2025 07:49

SON DAKİKA | Bursa Uludağ'da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde yangın meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre yangında ölü ve yaralılar var

AA
SON DAKİKA | Bursa Uludağ’da otel yangını: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Uludağ'da bir süre önce ocak ayında turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan otelde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, 1. Oteller Bölgesi'nde basit konaklama belgesi süresi dolan ve o dönem Milli Parklar'daki tahsis süreci sona erdiği için belediyenin iş yeri açma ruhsatını yenilemediği otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.



OTEL KARTALKAYA FACİASI SONRASI KAPATILMIŞ

İlk belirlemelere göre kimsenin bulunmadığı oteldeki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Otel hakkında mahkemece de tahliye kararı verildiği öğrenildi.



OTEL TAMAMEN BOŞALTILDI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, otelin tamamen boşaltıldığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Binada kalan 4 kişi kurtarıldı, 1 kişi vefat etti" dedi.

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SON DAKİKA | Bursa Uludağ'da otel yangını: Ölü ve yaralılar var
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