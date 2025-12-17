SON DAKİKA... Bursa’da kızı Kübra’yı öldürüp intihar etmişti! Cinayette kan donduran detaylar: Yanında yastık yüzünde tırnak izi...

ANNE-BABA ÜST KATTA, 3 KIZ KARDEŞ İSE...

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalleli, olay akşamı ise anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu ifade etti.