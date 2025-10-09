SON DAKİKA... Bütün şehir o katili arıyor: Çöp kamyonunda arkadaşının boğazını kesti!

MEHMET ÖZKAYNAK

N.G., verdiği ifadesinde Sülek- Hacıisali mahalleleri arasındaki yolda çöp almak için araçtan uzaklaştığını belirterek, "Araçtan inip çöp almaya yöneldiğim sırada kamyondan sesler geldi. Bunun üzerine 'Ne oluyor?' diye geriye geldim. Kamyonun kabininde Mehmet Özkaynak ve G.M. boğuşuyordu. Kapıyı açınca şoför Mehmet Özkaynak'ın koltukta yattığını gördüm. Bu sırada G.M. kaçmıştı" dedi.