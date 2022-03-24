Son dakika: Müge Anlı’da gündem olan Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye bu vahşeti konuşmuştu!

7 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İsmil Mahallesinde jandarma tarafından farklı ailelere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.