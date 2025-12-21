SON DAKİKA: Çanakkale’de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Meğer Genç mühendisler yemekten dönüyorlarmış...

Ankara merkezli bir mühendislik firmasında iş güvenliği uzmanı olarak görev yapan 3 mühendis dün akşam saatlerinde bir otelde şirketleri tarafından düzenlenen iş yemeğine katıldı. Gece 01:30 sıralarında gençler, Onur Aytekin Çalışkan'ın kullandığı araçla dönüş yoluna geçti.
ONUR AYTEKİN ÇALIŞKAN
"DUR" İHTARINA UYMADI
İddiaya göre Onur Aytekin Çalışkan, Lapseki yolunda gece 02:00 sıralarında polis kontrol noktasında durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayan gençler, Lapseki yönüne doğru kaçmaya başladı. İddiaya göre polis, dur ihtarına uymayan aracı takibe aldı.
MUSTAFA SOYSAL VE NESLİHAN KUTLUK
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI
36 yaşındaki genç mühendis Çalışkan, Umurbey kavşağında aracın kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen Mustafa Soysal (35)'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aracın motoru yerinden fırlarken, takla atan araç yoldan çıkarak güçlükle durabildi.
5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza nedeniyle Lapseki Karayolu tamamen trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobile sıkışan mühendis Onur Aytekin Çalışkan (36), Osman Göksu (35) ve Doğukan Samet Er (32), diğer otomobilde bulunan Neslihan Kutluk Soysal ve babannesi Hanife Soysal (81) olay yerinde hayatını kaybetti.
DOĞUKAN SAMET ER
Araç sürücüsü Mustafa Soysal ise yaralandı. Hayatını kaybeden 5 kişinin cansız bedeni Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Mustafa Soysal yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne sevk edildi.
NESLİHAN KUTLUK SOYSAL
5 AY ÖNCE EVLENMİŞ
Korkunç kazada hayatını kaybeden Neslihan Kutluk Soysal'ın 5 ay önce Mustafa Soysal ile hayatını birleştirdiği ortaya çıktı.
ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ
Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi. Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir'den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.