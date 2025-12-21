SON DAKİKA: Çanakkale’de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden detay! Meğer Genç mühendisler yemekten dönüyorlarmış...

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza nedeniyle Lapseki Karayolu tamamen trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobile sıkışan mühendis Onur Aytekin Çalışkan (36), Osman Göksu (35) ve Doğukan Samet Er (32), diğer otomobilde bulunan Neslihan Kutluk Soysal ve babannesi Hanife Soysal (81) olay yerinde hayatını kaybetti.