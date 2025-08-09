ÇANAKKALE YANGINI SON DAKİKA: Havadan ve karadan müdahale! Çanakkale orman yangınında son durum nedir?

Yumaklı, yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çanakkale'de 2 yangına da başladığından bu yana Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, hava ve kara araçları, AFAD, emniyet, itfaiye, diğer ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ve çok sağ olsunlar, gerçekten bize büyük yardımları oluyor, lojistik destek anlamında, vatandaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemiz, 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900'e yakın personelle gün boyu devam etti. Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek."

Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, bu kişilerden 18'inin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.