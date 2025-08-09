ÇANAKKALE YANGINI SON DAKİKA: Havadan ve karadan müdahale! Çanakkale orman yangınında son durum nedir?

Çanakkale'de orman yangını havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 yangının meydana geldiği Çanakkale'de ilk yangın Çanakkale'nin merkez ilçesinde Sarıcaeli Mahallesinde çıktı, orman dışı alanda çıktı. Bu yangından 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinde yeni bir yangın ihbarı geldi. Bu yangın da orman dışı alanda başladı. Bu yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca ve Zeytinli köylerinde de tedbir alındı. İşte, Çanakkale yangını son durum:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Çanakkale yangını hakkında son bilgileri paylaşırken önümüzdeki bir haftanın riskli olduğunu özellikle dikkatli olunması gerektiğini anlattı.
Çanakkale'de 2 yangın çıktığını belirten Yumaklı, "İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde çıktı. Orman dışı bir alanda çıktı, daha sonra çok şiddetli rüzgarla hızlıca ormana sirayet etti." diye konuştu.
Yangına saat 13.30'da müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, şunları kaydetti:
"Yangın çıktığında hava sıcaklığı 30 derece, rüzgar hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldü. Yani sadece bir rüzgar değil, adeta bir fırtına halindeydi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarla yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu, bu 3 alan başta olmak üzere yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. Tedbiren boşaltma işlemleri, hemen Valiliğimiz tarafından gerçekleştirildi. Devlet hastanesinde 72, engelli bakım merkezinde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil."
Merkezdeki yangından 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinden de bir yangın ihbarı geldiğini aktaran Yumaklı, "Bu yangın da maalesef orman dışı alanda başladı. Kısa sürede bu da oradaki hem sıcaklık hem rüzgarla parça parça ormanların, büyük oranda da tarımsal arazilerin olduğu alanda büyümeye başladı. Buradaki sıcaklık da yine 30 derece, rüzgar burada biraz daha fazlaydı saatte 90 kilometre olarak ölçüldü." dedi.
Yumaklı, yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Çanakkale'de 2 yangına da başladığından bu yana Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, hava ve kara araçları, AFAD, emniyet, itfaiye, diğer ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ve çok sağ olsunlar, gerçekten bize büyük yardımları oluyor, lojistik destek anlamında, vatandaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemiz, 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900'e yakın personelle gün boyu devam etti. Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek."
Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, bu kişilerden 18'inin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.
Akşam saatlerinde trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı normale döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak açıldı. bilgisini paylaştı.
Çanakkale yangını sonrası Çanakkale Havalimanı pisti geçici olarak kapatıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.