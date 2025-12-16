SON DAKİKA: Çekmeköy’deki savcı cinayetinde kan donduran detaylar! "Boğazını dairesel hareketle kesti!"

'SANIK BENİ BIRAKIP ERCAN'A YÖNELDİ'

Hayatını kaybeden Ercan Kayhan'ın iş ortağı olan ve tanık olarak dinlenen Bilal Bilgin, "Ercan ile işletmede fiili ortaklığımız vardı, ben olay günü mutfakta sipariş hazırlıyordum. Bu sırada sanık Mustafa mutfağa geldi. Kapı zaten bir taneydi, işletmenin ise toplam 2 kapısı vardı. Sanık o gün kapalı olan kapıdan işletmeye giriş yaptı. Sanık mutfağa geldiği zaman doğrudan tezgahtan bıçağa uzandı. Bıçakla üzerime yürüdü. O sıra Ercan sanığı görüp yanımıza geldi. 'Sen yine buraya mı geldin' şeklinde konuştu. Sanık, Ercan'ı görünce beni bırakıp Ercan beye yürüdü, bıçakla saldırdı. Ben o sırada bıçak ile kaç hamle yaptığını görmedim ama Ercan yere düşmüştü.

'NEDEN GELDİN BEN SANA GELME DEMEDİM Mİ'

Ben sanığı onun üzerinden çekmeye çalıştım ancak çekemedim. Sonrasında dışarı atladım ve yan tarafta bulunan karakola girip haber verdim, döndüğümde vefat etmişti. Ercan'ın sanığa hakaret ya da herhangi bir sözü olmadı, sadece 'Neden geldin ben sana gelme demedim mi' şeklinde bir sözü oldu. Olay günü 14.30-15.30 sıralarında sanığı işletmenin yakın çevresinde görmedim, sadece olay sırasında gördüm" ifadelerini kullandı. Bilal Bilgin'in beyanı esnasında araya girerek konuşan sanık Mustafa Can Gül'ün duruşma salonu dışına çıkarıldı. Sanık Gül, bir süre sonra tekrardan duruşma salonuna getirildi.