SON DAKİKA... CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu: Muhittin Böcek ifade verecek!

Giriş Tarihi: 16.12.2025 10:49 Son Güncelleme: 16.12.2025 11:02

SON DAKİKA... CHP'li Antalya üyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında son aşamaya gelindi. Tutuklu Muhittin Böcek ile 6 ismin ek savcılık ifadelerinin alınacağı ardından iddianamenin tamamlanacağı öğrenildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alınacak. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadelerinin alınmasının ardından iddianamenin tamamlanması bekleniyor. Şüphelilerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınacak.

