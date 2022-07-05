Son dakika: CHP’li belediyeden ünlü heykeltıraşa ayıp!

Çanakkale'nin CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, hediye edilen dünyaca ünlü bir esere sahip çıkamayarak, geri iade etmek istemesi kentte günün konusu oldu.
Dünyanın birçok ülkesine sayısız sanat eserleri kazandıran ünlü heykeltıraş ve yerleştirme sanatçısı Kalliopi Lemos, Çanakkale Bienali için 2012 yılında küresel bir sorun olan mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla "Güvenli Geçiş için Vaatler" adlı bir enstalasyon (yerleştirme) çalışmasına imza attı.
HAYATINI KAYBEDEN GÖÇMENLER ANISINA
Heykellerinde ve desenlerinde tekneyi sıklıkla kullanan sanatçı Lemos, bienal için hazırladığı tekneyi, Yunanistan sınırını kaçak olarak geçen mültecilerin adları, doğum tarihleri ve yerlerini belirten sayısız adak levhalarıyla donattı. Eser, 11 Eylül 2012 tarihinde Uluslararası Çanakkale Bienali için geçici müzeye dönüştürülen eski otogar alanında sergilenmeye başlandı.
Çanakkale Bienali İnisiyatifi'nin düzenlediği "Sürdürülebilir Sivil Toplum için Çağdaş Sanat Habitatı" projesi Çanakkale kenti "Yenilikçi Kıvılcımlar" temalı en iyi uygulamalar kategorisinde listeleye girerken, ünlü heykeltıraş Kalliopi Lemos, bienalin bitmesinin ardından eseri uygun şartlarda muhafaza edilmesinin sözünü alarak Çanakkale Belediyesi'ne hediye etti.
OTOGARDA ÇÜRÜMEYE BIRAKILDI
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, esere gözü gibi bakacağını ve kentin en görünür alanlarında sergileyeceğini vaat ederek eseri teslim aldı.
Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü' de eserin anlamına ve hikayenin özüne uygun olarak deniz kenarında sergileneceği ve buna uygun olarak dış koşullardan koruma amaçlı şeffaf bir koruma düzeneği oluşturulacağını belirtti. Ancak geçen onca süreye rağmen enstalasyon çalışması için hiçbir girişimde bulunulmadı ve adeta kaderine terk edildi.
"OTOGARI YIKACAĞIZ" GELİN ALIN
3 yıl boyunca otogarda çürümeye bırakılan eser, 2015 yılında binanın yıkılmasına karar verilince adeta büyük bir sorun oldu. Esere bir türlü sahip çıkamayan Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü bienal organizasyonunu üstlenen Troya Kültür Derneği ile görüşerek otogarın yıkılacağını ve eseri muhafaza edemediklerini gerekçe göstererek geri iade etmek istediklerini bildirdiler.
Adeta kaderine terk edilen eser; Troya Kültür Derneği tarafından otogardan çıkartılarak gerekli bakımı yapıldı ve cam fanus içinde koruma altına alınarak kendi merkezlerinde sergilenmeye başlandı.
Dernek bu konuda açıklama yapmaktan kaçınırken, eserinin kaderine terk edildiğini öğrenen Lemos, bu tarihi ayıba "utanıyorum" demekle yetindi.