Son dakika: CHP’li belediyeden ünlü heykeltıraşa ayıp!





Belediye Kültür İşleri Müdürlüğü' de eserin anlamına ve hikayenin özüne uygun olarak deniz kenarında sergileneceği ve buna uygun olarak dış koşullardan koruma amaçlı şeffaf bir koruma düzeneği oluşturulacağını belirtti. Ancak geçen onca süreye rağmen enstalasyon çalışması için hiçbir girişimde bulunulmadı ve adeta kaderine terk edildi.