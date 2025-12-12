SON DAKİKA… Damat düğün sonrası hayatının şokunu yaşadı! Altın para ne varsa toplayıp kaçtı: Bana ‘Hamileyim’ demişti ama…

"MANEVİ OLARAK KAYBIM ÇOK AĞIR"

Yaşadığı süreci anlatan Muhittin Çiçeklibağ, "Bu şahısla Bodrum'da 14 Eylül'de tanıştık. Ben bunların çete olduğunu, bunların bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum. Düğünü bekledi, düğünden sonra altınların bir kısmını alıp kaçtı. Ben, bu kişinin annesine ulaştım. 10 yaşında bir oğlu olduğunu öğrendim. Maddi kayıp önemli değil ama manevi olarak kaybım çok ağır" dedi.