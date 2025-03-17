Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’ye yasa dışı bahis operasyonu: 29 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul merkezli düzenlenen "Yasa Dışı Bahis" operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklamak ve 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında değeri toplamda altı milyar 900 milyon lira olan Flash TV, Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu'nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete el konulmuş, 59 şüpheli tespit edilmiş ve eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.