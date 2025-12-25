Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Diyarbakır'da peynir tesisinde patlama; 2'si ağır, 6 yaralı
Giriş Tarihi: 25.12.2025 11:52 Son Güncelleme: 25.12.2025 11:57

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde peynir üretimi yapılan tesisin kalorifer kazanında meydana gelen patlamada 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde kırsal Bintaş Mahallesi'ndeki peynir üretimi yapılan tek katlı bir tesiste meydana geldi. Tesisin kalorifer kazanında, henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. 6 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Çermik Belediyesi Arama ve Kurtarma ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan 2 kişi, Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi. Patlamanın etkisiyle tesisin duvarları yıkılırken, Çermik Kaymakamı Adem Karataş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

