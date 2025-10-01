Son dakika: Diyarbakır’daki kuyu faciasında yeni detaylar: Aşağıda bayılınca 4’ü peş peşe içine girmiş!

Son dakika: Diyarbakır'daki kuyu faciasının detayları ortaya çıktı. Çermik ilçesine bağlı Petekkaya köyünde Mikail Karabağ'a ait içinde su bulunmayan kuyuyu temizlemek amacıyla çalışma başlattı.
Temizlemede kullanılan ve yakıt ile çalışan motoru 18 yaşındaki Kemal Karabağ, 12 metrelik kuyuya indi. Burada motoru çalıştıran Kemal Karabağ, çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle nefes almakta zorlandı. Yukarı çıkmaya çalışan Karabağ, daha fazla dayanamadı bayıldı.
SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
Jandarma tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler, 4 kişinin ölümüne yol açan kuyudaki motoru çıkardı. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'na ölümlere ilişkin soruşturma başlattı.
4 kuzenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edildi. Burada gerçekleştirilen otopsinin ardından Petekkaya köyünde toprağa verildi. Yapılan çalışmaların ardından belediye ekipleri, kuyunun üstünü toprakla kapattı.