Son dakika: Diyarbakır’daki kuyu faciasında yeni detaylar: Aşağıda bayılınca 4’ü peş peşe içine girmiş!

Giriş Tarihi: 1.10.2025 12:25 Son Güncelleme: 1.10.2025 13:15

Son dakika: Diyarbakır’ın Çermik ilçesine bağlı Petekkaya köyünde, temizlemek amacıyla girdiği kuyuda motor gazından zehirlenen yeğenleri için 12 metrelik su kuyusuna peş peşe giren 4 kuzen feci şekilde hayatını kaybetti. Ekipler tarafından kuyudan cansız bedenleri çıkarılan Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Son dakika: Diyarbakır'daki kuyu faciasının detayları ortaya çıktı. Çermik ilçesine bağlı Petekkaya köyünde Mikail Karabağ'a ait içinde su bulunmayan kuyuyu temizlemek amacıyla çalışma başlattı.

Temizlemede kullanılan ve yakıt ile çalışan motoru 18 yaşındaki Kemal Karabağ, 12 metrelik kuyuya indi. Burada motoru çalıştıran Kemal Karabağ, çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle nefes almakta zorlandı. Yukarı çıkmaya çalışan Karabağ, daha fazla dayanamadı bayıldı.

Kuzenlerinden ses alamayan 33 yaşındaki Mehmet Ali Karabağ, 35 yaşındaki Mehmet Karabağ ve 38 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak da peş peşe kuyuya girdi. Ancak, kuzenlerde girdikleri kuyudan çıkamayarak Kemal Karabağ gibi hayatını kaybetti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Jandarma tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ekipler, 4 kişinin ölümüne yol açan kuyudaki motoru çıkardı. Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı'na ölümlere ilişkin soruşturma başlattı.

4 kuzenin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na sevk edildi. Burada gerçekleştirilen otopsinin ardından Petekkaya köyünde toprağa verildi. Yapılan çalışmaların ardından belediye ekipleri, kuyunun üstünü toprakla kapattı.

