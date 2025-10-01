Son dakika: Diyarbakır’daki kuyu faciasında yeni detaylar: Aşağıda bayılınca 4’ü peş peşe içine girmiş!

Temizlemede kullanılan ve yakıt ile çalışan motoru 18 yaşındaki Kemal Karabağ, 12 metrelik kuyuya indi. Burada motoru çalıştıran Kemal Karabağ, çıkan karbonmonoksit gazı nedeniyle nefes almakta zorlandı. Yukarı çıkmaya çalışan Karabağ, daha fazla dayanamadı bayıldı.