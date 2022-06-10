Son dakika: Dörtyol’un beş yıldızlı Devlet Hastanesi açıldı





İHTİYACI KARŞILAYACAK

35 yıldır hizmet veren mevcut devlet hastanesinin yerine daha büyük, kapsamlı ve nitelikli sağlık hizmetleri sunacak olan yeni hastane, son yıllarda göç nedeniyle bölgede artan nüfusun sağlık ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde karşılayabilecek. Mevcut hastane 150 yatak kapasitesiyle hizmet verirken, yeni hastane 250 nitelikli yatak kapasitesi ile hizmet verecek. A2 kategorisine yükselecek olan yeni hastane, artan uzmanlıklar, branşlar ve hizmetler sayesinde toplam 90 poliklinikte günde 6 bin kişiye poliklinik hizmeti verebilecek.