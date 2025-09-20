SON DAKİKA… Düğünde halay başı olmak istedi etrafı savaş alanına çevirdi: On parmağı birden boğazımdaydı!

Gündüzleri bir ofiste çalışıyorum, akşamları ise düğün ve mekanlarda şarkı söylüyorum. İki çocuğum var, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyorum. Birinin iki kadeh içip 'Hatırlamıyorum' demesiyle ben bedel ödemek zorunda değilim. Susmayacağım, tüm çalışan annelerin sesi olmak istiyorum. Devletimize güveniyorum, şikâyetimi yaptım. Ne işimden vazgeçeceğim ne de korkacağım. Yarın yine aynı yerde sahneye çıkacağım" dedi.