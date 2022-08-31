Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
Giriş Tarihi: 31.8.2022 13:10 Son Güncelleme: 31.8.2022 13:52

Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: AFAD verilerine göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve Muğla'da da hissedildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika: Aydın Kuşadası’nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Ege Denizi'nde saat 12.56'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7.03 derinliğinde gerçekleşen deprem; İzmir ve Muğla'dan da hissedildi.

SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! Aydın'da da hissedildi! AFAD şiddetini açıkladı | Video

AFAD'dan yapılan son paylaşıma göre; Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.8 olarak ölçü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 9.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Aydın'da meydana gelen deprem sonrası AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kuşadası ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2020 DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR'
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 14 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremlerle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, "30 Ekim 2020 de Sisam Adası kuzeyindeki Sisam fayının kırılmasıyla oluşan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra bölgede önemli bir stres birikimi olmuştu. Gümüldür Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Bugün peş peşe olan 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremler 30 Ekim 2020 depreminin tetiklediği bir deprem olarak değerlendirilebilir. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası'nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor" dedi.



'6.6 BÜYÜKLÜĞÜNE VARAN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ VAR'

30 Ekim'de Sisam Adası'nı kuzeyden sınırlayan fayın kırıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Sözbilir, "Şimdi ise adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var" diye konuştu.

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Son dakika: Aydın Kuşadası'nda art arda depremler! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
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