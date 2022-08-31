SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi | Video
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Son dakika haberi: Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, peş peşe iki deprem meydana geldi. Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde depremin ardından 5.1 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. Aydın'ın yanı sıra İzmir ve Muğla'da da hissedilen depremler, paniğe neden oldu..