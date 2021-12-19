Haberler Yaşam Haberleri Son dakika | Eğitime kar engeli: Konya'da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
Giriş Tarihi: 19.12.2021 15:57 Son Güncelleme: 19.12.2021 15:58

Son dakika | Eğitime kar engeli: Konya'da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

DHA
Son dakika | Eğitime kar engeli: Konya’da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Edinilen son dakika haberine göre, Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilçede yarından itibaren eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

'BİN 417 PERSONEL İLE VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" diye konuştu.

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Son dakika | Eğitime kar engeli: Konya'da yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi
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