SON DAKİKA: Elazığ’da vahşetin böylesi... Öldüresiye dövüp ardından kulağını ısırarak kopardılar! İşte o anlar

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi, eşi benzeri az rastlanan bir şiddet olayına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, alkollü oldukları iddia edilen 4 şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. isimli bir vatandaşı hedef aldı. Sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu saldırıya dönüştü.