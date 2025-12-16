SON DAKİKA: Elazığ’da vahşetin böylesi... Öldüresiye dövüp ardından kulağını ısırarak kopardılar! İşte o anlar

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi, eşi benzeri az rastlanan bir şiddet olayına sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, alkollü oldukları iddia edilen 4 şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle M.A. isimli bir vatandaşı hedef aldı. Sokak ortasında başlayan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu saldırıya dönüştü.
DAKİKALARCA DARP ETTİ, HIRSINI ALAMAYIP KULAĞINI KOPARDI
Saldırı sırasında yere düşen ve kendisini korumaya çalışan M.A., 4 kişi tarafından dakikalarca darp edildi. Olayın en korkunç anı ise güvenlik kameralarına yansıdı: Saldırganlardan biri, darp ettikleri şahsın üzerine çıkarak kulağını ısırarak kopardı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ve ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sayesinde saldırganların elinden kurtarılan talihsiz adam, kanlar içinde kaldı.
KOPAN KULAK HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Olay yerinde yapılan ilk incelemede kopan kulak parçası polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Yaralı M.A. acil servise kaldırılırken, polis ekipleri kopan kulağı doktorlara ulaştırmak için zamanla yarıştı. Kulağın dikilip dikilemediği konusunda henüz net bir bilgi paylaşılmadı.
ADLİ SÜREÇ BAŞLATILDI: 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Olayın ardından hızla harekete geçen Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliklerini tespit ettiği saldırganları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari olan 1 şahsın yakalanması için ise geniş çaplı arama çalışmaları devam ediyor.
GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI KAN DONDURDU
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; grubun M.A.'yı aralarına alarak darp ettiği, şahsın yere düşmesine rağmen saldırının devam ettiği ve kulak koparma anının vahşeti net bir şekilde görülüyor.