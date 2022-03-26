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Giriş Tarihi: 26.3.2022 17:47 Son Güncelleme: 26.3.2022 18:32

Son dakika: Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Son dakika: Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...

Son dakika haberleri: Erzurum’un Palandöken ilçesinde bir şahıs, eşi ve kızını bıçakla öldürüp kaçtı. Kaçtıktan sonra teslim olarak polislere cinayeti işlediğini itiraf etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: İddiaya göre aralarında sürekli anlaşmazlık olan 50'li yaşlarda karı koca arasında 2 gün önce yine tartışma çıktı. Gece 2 sularında meydana gelen tartışmadan dolayı komşular çığlık sesleri duydu. Sesler kesildikten sonra aileden haber alınamadı.

EŞİNİ VE KIZINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

İddiaya göre adı İsmail olan koca, eşi ve kızını bıçakla öldürüp kaçtı. Kaçtıktan sonra teslim olarak polislere cinayeti işlediğini itiraf etti. Olay yerine gelen ekipler evde anne ve kızın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

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Son dakika: Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...
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