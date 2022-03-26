Son dakika: Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...

Son dakika haberleri: İddiaya göre aralarında sürekli anlaşmazlık olan 50'li yaşlarda karı koca arasında 2 gün önce yine tartışma çıktı. Gece 2 sularında meydana gelen tartışmadan dolayı komşular çığlık sesleri duydu. Sesler kesildikten sonra aileden haber alınamadı.
EŞİNİ VE KIZINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP KAÇTI
İddiaya göre adı İsmail olan koca, eşi ve kızını bıçakla öldürüp kaçtı. Kaçtıktan sonra teslim olarak polislere cinayeti işlediğini itiraf etti. Olay yerine gelen ekipler evde anne ve kızın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.