Son dakika: Erzurum’da anne-kız evde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti...

EŞİNİ VE KIZINI BIÇAKLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

İddiaya göre adı İsmail olan koca, eşi ve kızını bıçakla öldürüp kaçtı. Kaçtıktan sonra teslim olarak polislere cinayeti işlediğini itiraf etti. Olay yerine gelen ekipler evde anne ve kızın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.