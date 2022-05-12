Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş gelişme! Cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 12.5.2022 16:38 Son Güncelleme: 12.5.2022 16:54

SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş gelişme! Cezası belli oldu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş gelişme! Cezası belli oldu

Son dakika haberi... Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp Halil İbrahim S.'nin (24) ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili yürütülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık Öztürk, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp Halil İbrahim S.'nin (24) ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili yürütülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık Öztürk, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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NE OLMUŞTU?
Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda , Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı

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SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş gelişme! Cezası belli oldu
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