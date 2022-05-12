SON DAKİKA | Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yargılandığı davada flaş gelişme! Cezası belli oldu

Eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının yol verme kavgasıyla başlayıp Halil İbrahim S.'nin (24) ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili yürütülen davada karar çıktı. Tutuklu sanık Öztürk, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sezer Öztürk, yol verme kavgasında dehşet saçmıştı! Cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda , Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı

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