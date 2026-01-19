SON DAKİKA | "Suçlamaları kabul etmiyorum" demişti! Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Karan'a uyuşturucu sattığı tespit edilen Timuçin Ünal ve Kütüphane isimli mekanın sahibi Yılmaz Efe'nin de kokain test sonuçları pozitif çıktı.
SAVCILIK İFADESİNE SABAH ULAŞTI
Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Karan'a uyuşturucu madde kullanımı ve uyuşturucu madde temini suçlaması yöneltiliyordu. Karan'ın savcılık ifadesine de SABAH ulaştı. Kendisini 'Yorumcu' olarak tanıtan Karan, aylık gelirinin de 50 bin lira olduğunu dile getirdi.
"NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİM BİR ŞEY KULLANDIM"
Uyuşturucu kullanma ve uyuşturucu madde temin etme suçlamalarını kabul etmeyen Karan, "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" diye de şerh düştü. Herhangi bir şekilde hiçbir kıza uyuşturucu madde vermediğini öne süren Karan, Ş.Ö. isimli genç kızı da tanıdığını, kendisiyle ilişkisi olduğunu ancak kendisine kokain verme gibi bir durumun olmadığını öne sürdü.
KARAN'A UYUŞTURUCU GETİREN 3 İSİM DE SORULDU
Karan'a uyuşturucu temin eden ve gözaltına alınıp tutuklanan 3 ayrı isim olan Timuçin Ünal, Gökhan Gümüş ve Nuray İstek de sorgusunda soruldu. Karan, Timuçin Ünal'ı 20 yıldır tanıdığını ve tekstil sektöründe olduğunu dile getirerek uyuşturucu satmadığını söyledi. Gökhan Gümüş'le 4 yıl önce tanıştıklarını arada bir yemek yediklerini ancak uyuşturucu madde vermediğini öne sürdü.
Nuray İstek'in de Gökhan Gümüş'ün kız arkadaşı olarak tanıdığını, onla da uyuşturucu madde temini noktasında alakasının olmadığını iddia etti. Karan ifadesinde, Ş.Ö. ile aralarında duygusal ilişki olduğunu ancak en son yılbaşı akşamı kendisiyle iletişime geçmeye çalıştığını ancak görüşmediğini dile getirdi.SON DAKİKA | İlişki yaşadığı 21 yaşındaki genç kızdan şok itiraflar: Bana kokaini Ümit Karan verdi