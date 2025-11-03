SON DAKİKA… Eskişehir’de bütün mahalle diken üstünde! 11’ini birden öldürdü: Kan kokusuna alıştıkları için…

Ayağını koparsalar ya da ölseydi ne olacaktı? Sonuçta bunlar da hayvan, bizim çocuk da insan. Şimdi insan mı daha önemli, hayvan mı önemli? Onu çözmek lazım. Mesele bu. Akşam ezanından sonra, karanlık çöktükten sonra bırakın çocukları, biz dahi çıkmaya korkuyoruz. Çünkü toplu geziyorlar. Bazen 5-6 tane, bazen 20'ye yakın başıboş köpeğin olduğunu biliyoruz. Ama köpekleri toplayamıyorlar. Hayvan haklarını sevenler var. Tamam, biz de seviyoruz dediğim gibi ama illa bir insanın ölmesi, yaralanması veya tavukların her gün telef olması mı lazım. Ya da başka sorunlar mı çıkması lazım"