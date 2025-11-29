Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... Eskişehir'de skandal olay! Cami kapısını yumrukladı: Kamera her şeyi kaydetti!
SON DAKİKA... Eskişehir'de kimliği belirsiz bir şahıs cami kapısını yumrukladı. Güvenlik kamerası o anları kaydederken, skandal görüntülere tepki yağdı.

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirildi.

Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülüyor. Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi. Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmiyor.

SALDIRIYA TEPKİ GECİKMEDİ
Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.

