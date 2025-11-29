Eskişehir'de camiye çirkin saldırı! Cami kapısını yumruklayan şahsın saldırı anları güvenlik kamerasında | Video
29.11.2025 | 14:03
Eskişehir'de camları kimliği belirsiz bir şahıs tarafından yumrukladığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, cemaat yapılan saldırıyı kınadı.
"NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR, ANLAYAMADIK"
Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç. Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.
