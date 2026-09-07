Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması! Saçında uyuşturucu madde tespit edildi
Giriş Tarihi: 7.09.2026 16:31 Son Güncelleme: 7.09.2026 17:35

SON DAKİKA | Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması! Saçında uyuşturucu madde tespit edildi

Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında, uyuşturucu kullanımı iddiasıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan Adli Tıp incelemesinde Özgüven’den alınan saç örneğinde, sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA isimli uyuşturucu maddelerin tespit edildiği belirtildi.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
SON DAKİKA | Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması! Saçında uyuşturucu madde tespit edildi
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Etimesgut Belediyesi Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında, uyuşturucu kullanımı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan Adli Tıp incelemesinde Özgüven'den alınan saç örneğinde, sentetik kannabinoid türü 5F-ADB ve MDMB-INACA isimli uyuşturucu maddelerin tespit edildiği bellirtildi.

"YOLSUZLUK" SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Taylan Özgüven, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne "adrese teslim" ihale, imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet, otopark kiralamalarında usulsüzlük ve menfaat temin edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Belediye personeli Serkan Kozan, Özgüven'in yolsuzluk çarkının önemli isimlerinden Koray Yıldız'a verdiği skandal talimatı savcılıkta anlatmıştı. İtirafa göre Özgüven, beraber çalıştığı ekibine adeta bir yağma çağrısında bulunarak, "5 sene buradayız yiyebildiğiniz kadar yiyin!" ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKÇİOĞLU VE KERİMOĞLU'NUN DA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Soruşturma kapsamında tutuklu Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da esrar testi pozitif çıkmıştı. Beşikçioğlu, "Ortamlarda ikram ediyorlar, kıramıyorum" savunmasında bulunmuştu.

Ayrıca, hakkındaki ihbarlar üzerine kan ve idrar örnekleri alınan tutuklu Belediye Başkanı Yardımcısı ve FADO adlı mekanın işletmecisi Mutlu Kerimoğlu'nun da "kokain" testi pozitif çıkmıştı.

#ETİMESGUT #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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SON DAKİKA | Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu soruşturması! Saçında uyuşturucu madde tespit edildi
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