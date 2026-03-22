SON DAKİKA: Fatih’te 2 bina çöktü! 4 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı! Enkaz altındaki 1 kişi için çalışmalar sürüyor...

BÖLGEDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU

Polis ekipleri, olası yeni bir çökme veya sızıntı riskine karşı sokağı yaya ve araç trafiğine tamamen kapattı. Çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgedeki elektrik ve gaz akışı kesildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki 1 cana ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar nefesler tutularak takip ediliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!

İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.