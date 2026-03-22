SON DAKİKA: Fatih’te 2 bina çöktü! 4 kişi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı! Enkaz altındaki 1 kişi için çalışmalar sürüyor...

İstanbul'un tarihi dokusuyla bilinen Fatih ilçesi, bugün saat 12.00 sıralarında büyük bir gürültüyle sarsıldı. Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak üzerinde bulunan bir binada, ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen şiddetli bir patlama meydana geldi.
FATİH'TE KORKUNÇ PATLAMA: SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Patlamanın etkisiyle sarsılan yapı, kısa süre içinde büyük bir gürültüyle çökerken bitişiğindeki binayı da beraberinde sürükledi. Dehşete düşüren olayda, iki bina saniyeler içinde moloz yığınına dönüştü. Çevreyi kaplayan toz bulutu dağılırken, mahalle sakinleri büyük bir panikle sokağa döküldü.
ENKAZ ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ: 4 KİŞİ KURTARILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, toz bulutunun arasından gelen sesleri takip ederek enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için hummalı bir çalışma başlattı. Kritik operasyonun devam ettiği bölgede şu ana kadar: Enkaz yığınlarının arasından 4 vatandaş sağ olarak çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Halen enkaz altında olduğu tespit edilen 1 kişiye ulaşmak için termal kameralar ve hassas dinleme cihazlarıyla titiz bir çalışma yürütülüyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray mahallesi Ebe sokakta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 4'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 1 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.
BÖLGEDE GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURULDU
Polis ekipleri, olası yeni bir çökme veya sızıntı riskine karşı sokağı yaya ve araç trafiğine tamamen kapattı. Çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, bölgedeki elektrik ve gaz akışı kesildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki 1 cana ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar nefesler tutularak takip ediliyor.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA!
İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor.
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 22, 2026
