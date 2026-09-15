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Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:16 Son Güncelleme: 15.09.2026 14:46

SON DAKİKA | Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul Fatih’te Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda silahlı kavga çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından 1 şüpheli yakalandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA | Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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Fatih Sofçuhan İş Hanı içerisindeki döviz bürosunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde silahlar ateşlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayın ardından 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerinde ve çevresinde inceleme başlatılırken, olayın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Olayın müşteri ile alacak verecek meselesi nedeniyle yaşandığı değerlendiriliyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #FATİH

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SON DAKİKA | Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
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