SON DAKİKA | Fatih’te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Fatih Sofçuhan İş Hanı içerisindeki döviz bürosunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iş yerinde silahlar ateşlendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi.