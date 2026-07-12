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Giriş Tarihi: 12.07.2026 11:36

SON DAKİKA: Fatih'te korkutan kaza! İETT otobüsü ambulansa çarptı! Yararlılar var...

Fatih'te İETT otobüsü, caddede sönüş yapan ambulansa çarptı. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli ve hasta olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
SON DAKİKA: Fatih’te korkutan kaza! İETT otobüsü ambulansa çarptı! Yararlılar var...
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Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yapan ambulansa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA: Fatih'te korkutan kaza! İETT otobüsü ambulansa çarptı! Yararlılar var...
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