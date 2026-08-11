Son Dakika | Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında şok detaylar! Baz kayıtları ele verdi!

BAZ SİNYALİ ELE VERDİ: BİRBİRLERİYLE SIK İLETİŞİM KURMUŞLAR

Analizlerde, Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonları da kriter olarak değerlendirildi. Bu kapsamda Yusuf Öksüz'ün, 5 Haziran 2015 tarihli bilgi sahibi beyanında olay saatinde ikametinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylediği belirtildi. Ancak yapılan incelemede Öksüz'ün, olay saatinde Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı istasyondan baz sinyali aldığı tespit edildi. Öte yandan olaydan hemen önce Yusuf Öksüz ile irtibat halinde bulunan Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk'ün, Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahındaki Of ilçesinde, sahil yolu güzergahında baz sinyallerinin bulunduğu belirlendi. Olay öncesi ve sonrasında Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk'ün birbirleriyle sık iletişim kurduğu tespit edildi. Özden Recep Kaplan'ın ise olay saatine yakın Hakan Hatipoğlu ve Emiral Aygüneş ile irtibatının bulunduğu belirlendi. Olay sonrasında Yusuf Öksüz ve Emiral Aygüneş'in aynı bölgeden, Hakan Hatipoğlu ve Özden Recep Kaplan'ın da yine aynı bölgeden baz sinyal kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

YUSUF ÖKSÜZ'ÜN MALİ DURUMU DA İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında Özgür Ertürk'ün 9 Mayıs 2015 tarihli beyanı da yeniden değerlendirildi. Ertürk, ifadesinde Yusuf Öksüz'ün bir arkadaşının araç alacağını, ancak bankalarla sorunu bulunduğu için aracı kendi üzerine alıp alamayacağını kendisine sorduğunu, kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi. Bu beyan nedeniyle Yusuf Öksüz'ün olay tarihinde maddi sorunlar yaşadığı değerlendirilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen 2017 ve sonrasına ait hesap hareketleri de incelendi. Yapılan incelemede Öksüz'ün özellikle 2022 sonrasında mali durumunun iyileştiği ve halen üzerine kayıtlı 5 araç bulunduğu tespit edildi.