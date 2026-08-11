Son Dakika | Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında şok detaylar! Baz kayıtları ele verdi!

Son dakika haberi! Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, yıllardır kamuoyunun yakından takip ettiği dosyalar arasında yer aldı. Rizespor-Fenerbahçe maçının ardından Trabzon Havalimanı'na giden kafileyi taşıyan, Sahil Turizm isimli firmaya ait ve Ufuk Kıran'ın kullandığı 53 DE 618 plakalı otobüse, saat 22.20 sıralarında Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu Viyadük mevkiinde av tüfeğiyle ateş açıldı.
Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran, sol şakak kısmından hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı. Otobüs zarar görürken, Fenerbahçe Spor Kulübü oyuncuları, görevlileri ve yetkilileri de büyük tehlike atlattı. Şoförün otobüsü kontrollü şekilde yol kenarında durdurması, daha büyük bir olayın yaşanmasını engelledi. Olayın ardından Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Son Dakika: Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturması! Bakan Gürlek açıkladı: 5 gözaltı | Video
2020'DE TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ
Soruşturmanın ilk aşamasında olay mahallinde veya yakın çevresinde bulunduklarına ilişkin tespitler, olay öncesi ve sonrasındaki sosyal medya paylaşımları, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatla olası bağlantıları ile elde edilen bilgi ve bulgular doğrultusunda Emre Altıntaş, Nihat Saka, Murat Demir, Tayfun Kotil ve Yusuf Öksüz şüpheli olarak değerlendirildi. Ancak toplanan deliller ve dosya kapsamı sonucunda, bu kişilerin suçları işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.
FAİLİ MEÇHUL SUÇLARI ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI DOSYAYI YENİDEN ELE ALDI
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından kamu vicdanını yakından ilgilendiren faili meçhul dosyalar yeniden değerlendirmeye alındı. Yürütülen çalışmalar kapsamında Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırı dosyası da yeniden incelendi. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığının 2 Haziran 2026 tarihli fezlekesiyle dosya Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi ve soruşturma sırasına kaydedildi. Başsavcılığın talebi üzerine dosyanın incelenmesine kısıtlama getirildi.
HTS VE BAZ ANALİZLERİNDEN YENİ DELİLLER ELDE EDİLDİ
Soruşturmanın yeniden incelenmesi sırasında üç farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonu yönünden yeni HTS/Baz analizleri gerçekleştirildi. Elde edilen yeni deliller üzerine, 4 Ağustos 2020 tarihli kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 17 Temmuz 2026 tarihli kararıyla kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumundan talep edilen farklı 54 ID numarasına ilişkin baz istasyonu verilerini içeren HTS kayıtları üzerinde de ayrıntılı analiz yapıldı. Çalışmalarda, olaydan önce birbirleriyle irtibat halinde olan ancak saldırı sırasında irtibatı kesilen, olayın ardından yeniden iletişim kuran ve saldırıdan hemen sonra olay yerinde baz sinyali almaya başlayan kişiler üzerinde inceleme gerçekleştirildi.
BAZ SİNYALİ ELE VERDİ: BİRBİRLERİYLE SIK İLETİŞİM KURMUŞLAR
Analizlerde, Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonları da kriter olarak değerlendirildi. Bu kapsamda Yusuf Öksüz'ün, 5 Haziran 2015 tarihli bilgi sahibi beyanında olay saatinde ikametinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söylediği belirtildi. Ancak yapılan incelemede Öksüz'ün, olay saatinde Fenerbahçe Spor Kulübü otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı istasyondan baz sinyali aldığı tespit edildi. Öte yandan olaydan hemen önce Yusuf Öksüz ile irtibat halinde bulunan Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk'ün, Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahındaki Of ilçesinde, sahil yolu güzergahında baz sinyallerinin bulunduğu belirlendi. Olay öncesi ve sonrasında Yusuf Öksüz, Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Ertürk'ün birbirleriyle sık iletişim kurduğu tespit edildi. Özden Recep Kaplan'ın ise olay saatine yakın Hakan Hatipoğlu ve Emiral Aygüneş ile irtibatının bulunduğu belirlendi. Olay sonrasında Yusuf Öksüz ve Emiral Aygüneş'in aynı bölgeden, Hakan Hatipoğlu ve Özden Recep Kaplan'ın da yine aynı bölgeden baz sinyal kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
YUSUF ÖKSÜZ'ÜN MALİ DURUMU DA İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında Özgür Ertürk'ün 9 Mayıs 2015 tarihli beyanı da yeniden değerlendirildi. Ertürk, ifadesinde Yusuf Öksüz'ün bir arkadaşının araç alacağını, ancak bankalarla sorunu bulunduğu için aracı kendi üzerine alıp alamayacağını kendisine sorduğunu, kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi. Bu beyan nedeniyle Yusuf Öksüz'ün olay tarihinde maddi sorunlar yaşadığı değerlendirilirken, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından gelen 2017 ve sonrasına ait hesap hareketleri de incelendi. Yapılan incelemede Öksüz'ün özellikle 2022 sonrasında mali durumunun iyileştiği ve halen üzerine kayıtlı 5 araç bulunduğu tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Yeni incelemeler ve elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın şüphelileri olarak Emiral Aygüneş, Hakan Hatipoğlu, Yusuf Öksüz, Özden Recep Kaplan ve Özgür Ertürk belirlendi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 5 şüpheli gözaltına alınırken, araç, ev ve iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Bakan Gürlek operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı, hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike atlattığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır.
"BÜTÜN DELİLLER TEKRAR DEĞERLENDİRİLDİ"
Bakanlığımızda Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış; yeni teknolojik imkânlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir.
5 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüzce bu sabah 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiş; şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ile gerekli adli işlemler başlatılmıştır.
Bu soruşturmanın tek amacı, 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir.
"SONUNA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"
Bu vesileyle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüze, özellikle Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza, soruşturmayı titizlikle yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza, görev alan Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.
Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, milletimizin vicdanında yara bırakan olayların aydınlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.— Akın Gürlek (@abakingurlek) August 11, 2026
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015… https://t.co/ndcL9cUVx5