Son dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK raporu kapsamında düzenlendi: 15 şüpheliye gözaltı

Şüpheliler işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İddialara göre; SPK Raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de Piyasa Dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi.