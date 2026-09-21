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Giriş Tarihi: 21.09.2026 08:35 Son Güncelleme: 21.09.2026 09:01

Son dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK raporu kapsamında düzenlendi: 15 şüpheliye gözaltı

Son dakika haberi... Fon soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. SPK Raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ’de Piyasa Dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi. Detaylı incelemeler sürüyor.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
Son dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK raporu kapsamında düzenlendi: 15 şüpheliye gözaltı
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Son dakika haberi! "Borsa Manipülasyonu" soruşturması kapsamında yeni gözaltılar yaşandı.

SPK'nın 17.09.2026 tarihli Denetleme Raporu doğrultusunda düzenlenen yeni operasyonda 15 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İddialara göre; SPK Raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de Piyasa Dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi.

Detaylı incelemeler sürüyor.

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