Son dakika | Fon soruşturmasında yeni gelişme! SPK raporu kapsamında düzenlendi: 15 şüpheliye gözaltı

Son dakika haberi! "Borsa Manipülasyonu" soruşturması kapsamında yeni gözaltılar yaşandı.
SPK'nın 17.09.2026 tarihli Denetleme Raporu doğrultusunda düzenlenen yeni operasyonda 15 şüpheli İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İddialara göre; SPK Raporu kapsamında Katılım Evim Tasarruf Finansmanı AŞ'de Piyasa Dolandırıcılığı gerçekleştirildiği saptandı ve operasyon bu doğrultuda düzenlendi.