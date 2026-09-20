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Giriş Tarihi: 20.09.2026 20:09 Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 00:09

Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding'den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitler de ortaya çıktı. Buna göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer ettiği ilk tespitler arasında yer aldı.

Batuhan ALTINBAŞ
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Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

Sermaye piyasasında işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edildi. İncelemede, 2024 yılından itibaren yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışlarının araştırılmasının istendiği öğrenildi.

Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

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Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

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Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

VERİLERİN İVEDİLİKLE GÖNDERİLMESİ İSTENDİ

Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği müzekkerede, talep edilen işlemlerin "ivedilikle" tamamlanması istendi. Soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu da belirtildi.

Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

40 MİLYONLUK DÖVİZ TRANSFERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitler de ortaya çıktı.

Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi.

Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer ettiği ilk tespitler arasında yer aldı.

Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

İSVİÇRE'YE YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında temin edilen MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.

Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

KIRMIZI'YA GÖZALTI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Aynı zamanda Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi de olan Kırmızı'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İSVİÇRE #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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