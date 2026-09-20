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Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding'den İsviçre’ye 40 milyonluk döviz transferi
Giriş Tarihi: 20.09.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 21.09.2026 00:09
Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding'den İsviçre’ye 40 milyonluk döviz transferi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitler de ortaya çıktı. Buna göre Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar gönderildiği belirlendi. Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer ettiği ilk tespitler arasında yer aldı.