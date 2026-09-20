Fon soruşturmasında yeni detaylar! Pusula Holding’den İsviçre’ye 40 milyonluk  döviz transferi

İSVİÇRE'YE YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLERİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında temin edilen MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi. Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.