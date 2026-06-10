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Giriş Tarihi: 10.06.2026 10:17

SON DAKİKA | FSM çıkışında zincirleme kaza!

SON DAKİKA | İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde kontrolden çıkan bir otomobil, aynı yöndeki iki araca çarparak takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

İHA
SON DAKİKA | FSM çıkışında zincirleme kaza!
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Kaza, saat 08.30 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. M.N.İ idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden araç ile otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

ARAÇTA MAHSUR KALDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan sürücü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Kaza geçiren sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası köprü çıkışında bir süre yoğun trafik oluştu. Takla atan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL #FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ

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SON DAKİKA | FSM çıkışında zincirleme kaza!
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