SON DAKİKA! Futbolda bahis soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Murat Sancak’ın milyarlık para transferi

MİLYARLIK PARA TRANFERİ

Sevk yazısında, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak'ın MASAK raporunda, 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam bin 157 işlemde 1 Milyar 226 Milyon 831 bin 677 TL tutarlı para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon 469 bin 550 TL para transferi gönderdiği tespit edildi. Sancak'ın kendisinin ve ortağı olduğu Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan bir çok şahıs ile aralarında para transferinin olduğu ifade edildi. Hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu, savunmasında bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı sevk yazısında anlatıldı.