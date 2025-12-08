SON DAKİKA! Futbolda bahis soruşturmasında sevk yazısı ortaya çıktı! Murat Sancak’ın milyarlık para transferi

Son dakika... Futbolda bahis soruşturması kapsamında aralarında Galatasaraylı futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Konyaspor futbolcusu Alassane Ndao, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Nazilli Belediyespor başkanın Şahin Kaya'nın bulunduğu 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
SEVK YAZISININ DETAYLARINA ULAŞILDI
Savcılık tarafından hazırlana tutuklama talepli sevk yazısında, Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplamda 4 milyon 453 bin TL tutarında para transferi yaptığı, Ersen Dikmen'in gelen bu parayı kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği daha sonra şüpheli Ersen Dikmen'in de şüpheli Mert Hakan Yandaş'a 2 milyon 60 bin TL gönderdiği yer aldı.
FENERBAHÇE MAÇI İÇİN OYNANAN KUPON GÖRSELLERİ
Şüpheli Ersen Dikmen'in şüpheli Mert Hakan Yandaş'tan para transferi almaya başladığı 4 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu aktarıldı. Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği belirtilerek böylelikle Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu ifade edildi.
METEHAN BALTACI'DAN 27 MÜSABAKAYA OYNANAN BAHİS
Sevk yazısında, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın 'Nesine' isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilerek, Baltacı'nın Galatasaray Spor Kulübünde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, oynama şekli olarak kendi takımı 'kazanır ve 2,5 üst gol olur' şeklinde olduğu aktarıldı. Baltacı'nın 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde ufuk isimli şahsa 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajların tespiti sevk yazısında yer aldı.
MİLYARLIK PARA TRANFERİ
Sevk yazısında, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak'ın MASAK raporunda, 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam bin 157 işlemde 1 Milyar 226 Milyon 831 bin 677 TL tutarlı para transferi aldığı, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon 469 bin 550 TL para transferi gönderdiği tespit edildi. Sancak'ın kendisinin ve ortağı olduğu Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan bir çok şahıs ile aralarında para transferinin olduğu ifade edildi. Hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu, savunmasında bahse konu para transferlerini net olarak açıklayamadığı sevk yazısında anlatıldı.
ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇINDAKİ ŞİKE İZLERİ
28 Nisan 2024 tarihinde Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı sevk yazısında yer aldı. 3 Kasın 2025 tarihinde alınan bilirkişi raporunda, maç sonucunun 0-0 olarak sona erdiği, her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına yada kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma yada birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları anlatıldı.
"MAÇI BAĞLADIM DİYORMUŞSUN BÖYLE ŞEYLER SÖYLEME DAYI"
Şüpheli Şahin Kaya'dan alınan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim biran önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve 'Her yerde konuşuyormuşsun 'ben maçı bağladım aradım' diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde maçtan sonra mesajları olduğu tespiti kaydedildi.
BERABERE BİTMESİ İÇİN ANLAŞTILAR
Savcı yazısında; beraberlik skoru ile Ankaraspor'un play offlara kalması, Nazilli Belediyespor'un da ligde kalması kesinleşeceği ve tarafların bu skordan menfaat elde ettiği belirtildi. Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaştıkları ileri sürüldü. Bu anlaşmanın Ankaraspor kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz olması hayatın olağan akışına aykırı olarak açıklandı.