SON DAKİKA! Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın ifadesi ortaya çıktı! "Kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum"

Son dakika... Tutuklamaya sevk edilen Mert Hakan Yandaş'ın emniyet ve savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yandaş, Ersin Dikmen'e gönderdiği 4 milyon 43 bin TL'nin kısa süre içerisinde Dikmen tarafından bahis sitelerine göndermesine ve Fenerbahçe maçları için oynanan bahis tespitlerine karşılık "Ersen Dikmen'in maddi sıkıntı yaşadığı dönemde destek olmak amaçlı yolladığım paralardır" diyerek bahis iddialarını reddetti. Yandaş, savcılıkta "Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık" itirafında bulundu.



Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve tutuklamaya sevk edilen Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın emniyet ve savcılık ifadelerinin detayları ortaya çıktı. MASAK raporuna göre, Yandaş, Ersen Dikmen'e 4 milyon 453 bin TL tutarında para gönderdiği ve Ersen Dikmen'in paranın tamamını kısa süre içerisinde Bilyoner, Nesine ve Misli isimli bahis sitelerine gönderdiği tespit edildi.

MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN PARA TRAFİĞİ

Dikmen'in Mert Hakan Yandaş'ın hesabına 2 milyon 60 bin TL para gönderdiği yer alan raporda, Dikmen adına açılan hesabı üzerinden 2021-2025 yılları arasında 517 işlemde toplam 4 milyon 480 bin TL yatırdığı ve 10 işlemde 612 bin TL para çekimi görüldü. Dikmen adına açılan 'Nesine' sitesi üzerinden 2021-2025 yılları arasında 359 işlemde 1 milyon 635 bin TL para yatırıldığı, 30 işlemde 472 bin 605 TL tutarında para çekimi raporda yer aldı. Dikmen adına açılan diğer bir hesap üzerinden 2021-2025 yılları arasında 204 işlem ile 913 bin 199 TL para yatırması ve 11 işlemde 175 bin TL para çekimi olduğu aktarıldı.

MADDİ DESTEK SAVUNMASI

Söz konusu rapora ilişkin bilgisi sorulan Mert Hakan Yandaş, "Ben bahsi geçen tutarların tamamını Ersen Dikmen'in maddi sıkıntı yaşadığı dönemde destek olmak amaçlı yolladığım paralardır. Daha önce yapmış olduğumuz konuşmalarda bahis oynadığında bahsetmişti, yalnız bu kadar fazla sayıda, sık ve yüksek meblağlarda da oynadığını asla düşünmezdim. Bu paraların ilgili bahis sitesine aktarılması ve oynanması konusunda asla bir talimatım ilgim veya bilgim yoktur" dedi.

FENERBAHÇE MAÇLARINA OYNANAN BAHİSLER SORULDU

MASAK raporunda yer alan bir diğer ayrıntı ise Ersin Dikmen'in 2021-2025 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübünün maçlarına yoğun bir şekilde bahis oynaması oldu. Bu konuda bilgisi olup olmadığı sorulan Yandaş, "Hiçbir fikrim ve bilgim yoktur. Sık sık futbol muhabbeti yaparız, yalnız benim herhangi bir yönlendirmem asla olmamıştır, Fenerbahçe çıktığı her maça kazanmak için çıkar Fenerbahçe maçına bahis yapılmaz" şeklinde cevap verdi.

BAHİS İŞLEMLERİNİ REDDETTİ

Mert Hakan Yandaş'a adına açılmış hesap üzerinden 2017-2022 yılları arasında 676 işlemde 115 bin TL para yatırma, 2017-2019 yılları arasında 17 işlemde 42 bin 250 TL para çekme işlemi yapıldığı tespiti soruldu. Yandaş, "TFF'nin açıklanan bahis oynayan futbolcular listesinde adım bulunmamaktadır. Bahsettiğiniz işlemleri ve hesabı hatırlamıyorum, işlemlerin benimle alakası yoktur" diyerek reddetti.

EMNİYETTE: BAHİS OYNAMIŞLIĞIM YOKTUR DEDİ

Son olarak Mert Hakan Yandaş'a telefonunda yer alan grup yazışma içeriklerinde birçok yasadışı bahis sitesinden farklı oyunların oynandığında dair fotoğrafların olduğu tespiti soruldu. Bahis sitesine üyeliğinin olmadığını iddia eden Yandaş, "Söz konusu görüntüler eğlence amacıyla yapılmıştır. Hiçbir şekilde yasadışı bahis oynamışlığım yoktu" dedi.



SAVCILIKTA İSE FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARLA SLOT OYNADIK

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Yandaş, aylık gelirinin 3 milyon 500 bin TL olduğunu belirterek "Volkan Nart ile Sivasspor'da oynadığım dönemde tanıştım. İstanbul'da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe'den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık." dedi.

"ŞİKE YAPMADIM"

Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım diyen Yandaş, "Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım." şeklinde konuştu.

"HAKAN BALTA'NIN EŞİNDEN ARABA İÇİN BORÇ ALDIM"

Eski futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan araç satın almak için borç para istediğini anlatan Mert Hakan Yandaş, "O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı Porsche marka otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta'ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transfer ilişkisi bundan ibarettir." şeklinde konuştu.

GALATASARAYLI METEHAN BALTACI: KAÇ KERE KUPON YAPTIĞIMI BİLMİYORUM

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metahan Baltacı'nın emniyet ve savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Galatasaray'ın 27 müsabakasına bahis oynadığı tespit edilen Baltacı, forma giydiği sürece takım müsabakalarına bahis oynamadığını ileri sürdü. 2021 yılında bahis sitesine üye olduğu belirten Baltacı, "Kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Galatasaraylı futbolcu Metahan Baltacı'nın emniyet ve savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde Baltacı'ya Galatasaray Spor Kulübünde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı tespiti soruldu. Baltacı, "Ben Galatasayar A takımı formasını giydiğim süre içerisinde Galatasaray Futbol Takımı müsabakalarına asla bahis oynamadım" diyerek reddetti.

"KAÇ KERE KUPON YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

Savcılık ifadesinde ise Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Vevobahis isimli site ile benim herhangi bir alakam yoktur. Whatsapp grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben Nesine isimli yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir" dedi.

"ŞİKE YAPACAK OLSAM BÖYLE YAZIŞMALARIM OLMAZDI"

Mesaj içerikleri kendisine sorulan Baltacı, "Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.