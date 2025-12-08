Son dakika | Mert Hakan Yandaş’ın telefonundan kupon ve sanal kumar fotoğrafları çıktı: İşte sorgudaki ifadesi! Şaşkına çeviren ’İsmail Yüksek’ detayı

Son dakika haberi... Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmasında MASAK'ın hazırladığı rapor ortaya çıktı. Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın banka hesaplarında 2017 ve sonrası 204 milyon giriş, 207 milyon 475 bin para çıkışı olduğu saptandı. Yandaş'ın adına bahis oynadığı saptanan Ersen Dikmen ile arasında 2021-2025 yılları arasında 4 milyon 453 bin 62 lira gönderdiği, paranın gönderilir gönderilmez bahis sitelerine aktartıldığı belirlendi.
DİKKAT ÇEKEN 'İSMAİL YÜKSEK' DETAYI!
MASAK raporunda en dikkat çeken ise Fenerbahçeli orta saha İsmail Yüksek'e oynanan özel bahislerin yoğunluğu oldu. Mert Hakan'ın Ersen Dikmen'e para gönderdiği tarihlerden sonra Fenerbahçe'nin maçlarına yoğun bir şekilde çok sayıda kupon yaptığı özellikle İsmail Yüksek için, "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ve "Oyuncu kart görür" kuponlarının olağan dışı bir yoğunlukla oynadığı ve bu kuponların da kazandığı saptanmıştı. Mert Hakan'la ilgili yeni bilgilere SABAH ulaştı.
KUPONLARI SAKLAMIŞ... SWEET BONANZA DA OYNAMIŞ
Gözaltına alınmasından sonra dijital materyallerinde yapılan ilk inceleme sonuçları ortaya çıktı. Yandaş'ın Fenerbahçe'ye bahis oynadığına dair kupon resimlerini, "bete.." isimli kumar oynanabilen yasa dışı bahis sitesinde "Sweet bonanza" isimli sanal kumar oyununu oynadığına dair resimlere de rastlandı.
BAHİS OYNAYACAĞINI TAHMİN ETMEMİŞ...
Mert Hakan'a sorgusunda, özellikle aralarında çok sayıda para transferine rastlanan Ersen Dikmen'le yaptığı para transferleri soruldu. Mert Hakan, hem legal hem de illegal bahis sitelerinde üyeliklerinin bulunmadığını, oynadığı ya da oynayacağı müsabakalar ile alakalı da herhangi bir telkin veya yönlendirmede bulunmak isteyen şahıs veya şahısların olmadığını ileri sürdü. Ersen Dikmen'in kendisinden borç istemesi nedeniyle, borç olarak para transferi yaptığını, Dikmen'in bahis oynadığını kendisine söylediğini ancak çok sayıda ve yüksek tutarlarda bahis alabileceğini tahmin etmediğini iddia etti.
BAHİSLE YATIP BAHİSLE KALMIŞLAR
Yandaş'a sorgusunda Dikmen'in, Fenerbahçe maçlarına bahis almasıyla alakalı ise hiçbir fikrinin olmadığını öne sürerken, aralarında yaptıkları Whatsapp görüşmeleri de çözüldü. Hakan'la Dikmen arasında gerçekleştirilen konuşmalarda bahis kuponları ve maçlar hakkında sıkça konuştukları görüldü. Yandaş, kendisinin de bulunduğu sohbet grubunun olduğu Whatsapp grubunda yasa dışı bahis sitelerinde bulunan sanal kumar oyunlarına ait görsellerinin yer aldığını ve bu görsellerin grupta eğlence amacıyla yer alan fotoğraflar olduğunu iddia etti.
ETİK DEĞİL
Metehan Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor forması giydiği dönemlerde toplamda 36 adet bahis kuponu oynadığı belirlenmişti. Söz konusu kuponların 5 ile 1.800 lira arasında değişen tutarlarda olduğu, Baltacı'nın bu 36 kupondan 5'ini kazanarak 920 lira kazanç elde ettiği tespit edildi. MASAK, Baltacı'nın bahis faaliyetlerinin tutar olarak düşük görünmesine rağmen profesyonel bir futbolcu açısından disiplin ve etik yönüyle soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini not etti.
BALTACI KUPON ÖNERİSİNDE BULUNDU
Baltacı'nın ayrıca dijital materyallerinde yapılan incelemelerde 2021 yılına ait bir Whatsapp mesajı dikkat çekti. Mesajda, "vevob..." isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı saptanan bahis kuponu fotoğrafının olduğu belirlendi. Geçiğimi yıl Eyüpspor'da top koştururken yaptığı bir konuşmada ise Ufuk isimli arkadaşına, "Urfa Eyüp kg(karşılılı gol var)" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlara da rastlandı. Baltacı'nın 3 farklı yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı da incelemeler arasında kendisine yer buldu.
"KARŞILIKLI GOL VAR OYNA İLLA Kİ YERİM BEN"
Öte yandan bahis oynadığı iddia edilen futbolcular arasında yer alan kaleci Yunus Emre Tekoğul'un Sakaryaspor'da oynadığı dönemde Selim Yavuz isimli bir arkadaşıyla olan yazışmaları da çözüldü. Yavuz'un, "Kazanır mısınız? Manis akötü. Bandırma si... Girecem yarına kadar" dediği, Yunus Emre Tekoğul'un ise , "Gir gir ayarlıcaz biz maçı" dediği belirlendi. Daha sonraki yazışmalarda ise Yavuz'un, "İyi kazandırdınız" dediği Tekoğul'un ise, "Ne kadar kazandın 400, 50 lirası benim" dediği belirlendi. Tekoğul'un yine Yavuz'a, "Kanka Umut bile iniyor maça. Karşılıklı gol vara bas garantile illa ki gol yerim ben" şeklinde mesaj attığı da ortaya çıktı.