Son dakika | Mert Hakan Yandaş’ın telefonundan kupon ve sanal kumar fotoğrafları çıktı: İşte sorgudaki ifadesi! Şaşkına çeviren ’İsmail Yüksek’ detayı

ETİK DEĞİL

Metehan Baltacı'nın Galatasaray ve Eyüpspor forması giydiği dönemlerde toplamda 36 adet bahis kuponu oynadığı belirlenmişti. Söz konusu kuponların 5 ile 1.800 lira arasında değişen tutarlarda olduğu, Baltacı'nın bu 36 kupondan 5'ini kazanarak 920 lira kazanç elde ettiği tespit edildi. MASAK, Baltacı'nın bahis faaliyetlerinin tutar olarak düşük görünmesine rağmen profesyonel bir futbolcu açısından disiplin ve etik yönüyle soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini not etti.

BALTACI KUPON ÖNERİSİNDE BULUNDU

Baltacı'nın ayrıca dijital materyallerinde yapılan incelemelerde 2021 yılına ait bir Whatsapp mesajı dikkat çekti. Mesajda, "vevob..." isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı saptanan bahis kuponu fotoğrafının olduğu belirlendi. Geçiğimi yıl Eyüpspor'da top koştururken yaptığı bir konuşmada ise Ufuk isimli arkadaşına, "Urfa Eyüp kg(karşılılı gol var)" şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlara da rastlandı. Baltacı'nın 3 farklı yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı da incelemeler arasında kendisine yer buldu.