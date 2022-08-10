SON DAKİKA | Gaziantep’te işçi servisleri kaza yaptı: 3’ü ağır 22 yaralı



Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.