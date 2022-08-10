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Giriş Tarihi: 10.8.2022 09:24 Son Güncelleme: 10.8.2022 09:38

SON DAKİKA | Gaziantep'te işçi servisleri kaza yaptı: 3'ü ağır 22 yaralı

Son dakika haberi... Gaziantep'te iki işçi servisinin karıştığı trafik kazasında 3'ü ağır 22 kişi yaralandı.

SON DAKİKA | Gaziantep’te işçi servisleri kaza yaptı: 3’ü ağır 22 yaralı

Feci kaza, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi 41 nolu cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Çamlıtepe istikametinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine seyir halinde olan 27 S 4647 ve 27 S 3013 plakalı işçi servisleri, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak karşı şeride geçti. Kaza sırasında işçi servislerinden biri takla attı.


Meydana gelen feci kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 3'ü ağır 22 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırdı.
Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA | Gaziantep'te işçi servisleri kaza yaptı: 3'ü ağır 22 yaralı
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